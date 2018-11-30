قريبا.. قنبلة الرهن العقاري تنفجر في جيوب مليون أسترالي

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - من المتوقع أن يتلقى نحو مليون أسترالي ضربات شديدة جراء قنبلة الرهن العقاري الزمنية والتي قد تفجر بدورها أزمة سكنية جديدة في قطاع تبلغ قيمته الإجمالية 295 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تضرب زيادة في المتوسط الشهري لأقساط الرهن العقاري بنسبة 37% حوالي 900 ألف مقترض العام المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه أستراليا من أسوأ انهيار في القطاع العقاري منذ ثمانينيات القرن المنصرم.

ثمة أشخاص حصلوا على قروض بنظام الفائدة فقط قبل 5 سنوات.

جراهام كوك، مدير الإحصائيات بـ "فايندر.كوم" قال إن قيمة القروض العقارية أكبر من القيمة المتناقصة لممتلكاتهم.

ومضى يقول في تصريحات لديلي ميل أستراليا الأربعاء: "إنه منتج خطير في سوق متهاوية".

وتابع: "قد يؤدي ذلك إلى نتائج كارثية بالنسبة لبعض العائلات".

وتوقع خبير موقع مقارنة الرهن العقاري أن حب الأستراليين لنظام الرهن العقاري بنظام الفائدة فقط سيرتبط بعواقب على سوق الإسكان حيث يعاني المقترضون من أجل تسديد القروض.

وقد يمثل هذا مصدرا للضغوط المالية مع حدوث موجة من التعثر في الدفع وبالتالي الاضطرار إلى البيع.

ويتم اعتبار المقترضين يعانون من ضغوط رهن عقاري عندما ينفقون ثلث رواتبهم على الأقل مقابل الحصول على قروض سكنية.