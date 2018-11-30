تحذيرات من خطورة الموجة الحارة في أستراليا

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - تؤثر درجات الحرارة الشديدة على الحالة النفسية للأستراليين بنفس درجة البطالة.

لكن رغم ذلك، تبدو السياسة الأسترالية بشأن التغير المناخي متخلفة عن باقي البلدان صاحبة الدخول المرتفعة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة.

وبينما تقترب أستراليا من صيف آخر، نواجه حتمية حدوث موجات حرارة قاتلة.

وكشف تقرير نشرته اليوم دورية "ميديال جورنال أستراليا" أن السياسة الأسترالية السلبية بشأن التغير المناخي، لا سيما على المستوى الفيدرالي تضع أرواح الأستراليين في خطر.

التقرير يحمل عنوان "العد التنازلي للصحة وتغير المناخ: تقاعس السياسة الأسترالية يهدد الحياة".

وتم إنشاء التقرير استنادا على تقرير سابق نشرته دورية "لانست ميديكال جورنال" والتي اشارت إلى أن التغير المناخي هو التهديد الصحي الأكبر في القرن الواحد والعشرين.

ويعاني الأستراليون بالفعل من تداعيات التغير المناخي حيث يتمثل ذلك في تعرضهم لزيادة سنوية في متوسطات درجات الحرارة.

وتؤدي موجات الحرارة إلى كوارث عديدة مثل حالات الوفاة التي شهدتها أديلايد عام 2014.

وعلاوة على ذلك، تسببت عاصفة رعدية ضربت ملبورن في 2016 في أزمة صحية شديدة وحالات إصابة بالربو.

وشارك فريق مؤلف من 19 خبيرا ينتمون لـ 19 جامعة ومعهدا بحثيا في إعداد التقرير المذكور.

وأوضح التقرير أن معظم حالات الانتحار في أستراليا تتزامن مع درجات الحرارة الشديدة مما ينذر بخطورة المشكلة.