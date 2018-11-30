أستراليا: أقسى القوانين ضد المهاجرين ولولا المعارضة لما مرّت

تمكنت الحكومة الفدرالية من الحصول على دعم المعارضة لتمرير مشاريع قوانين من شأنها إلزام المهاجرين الجدد الانتظار لمدة 4 سنوات قبل أن يحق لهم تقاضي معاشات البحث عن عمل (Newstart) أو الحصول على بطاقات الحسومات المخصصة للذين لا عمل لديهم أو المتقدمين في السن (Concession Cards).

وفترة الانتظار حالياً لكي يحصل المهاجر على هذه المنح أو المساعدات هي سنتان. كذلك، سيتم تمديد فترة الانتظار للحصول على مِنح أخرى مثل مدفوعات الرعاية، دفعة إجازة الأهل بعد ولادة طفل جديد، ودفعة الشريك، إلى سنتين. وسيترتب أيضاً على المهاجرين الجدد الانتظار لمدة سنة كاملة قبل أن يتمكنوا من الحصول على الحسم الضريبي الخاص بالعائلة (Family Tax Benefit Part A) الذي يأتي عادة من المدخول.

وستُطبَّق القوانين الجديدة على كل شخص يحصل على تأشيرة هجرة إلى أستراليا بعد الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، أي في أول يوم من السنة 2019. ومن شأن هذه القوانين أن توفر مئات الملايين من الدولارات على الخزينة كما يقول وزير الخدمات الاجتماعية Paul Fletcher.

حزب العمال أوضح أنه اضطر إلى تأييد مشاريع القوانين الحكومية الخاصة بالهجرة بعد الحصول منها على تنازلات للتخفيف من وطأة هذه القوانين، وذلك لكي يقطع الطريق أمام اتفاقها مع الأحزاب الصغرى مثل حزب أمة واحدة الذي تتزعمه بولين هانسون. برأي المعارضة، اتفاق الحكومة مع هذه الأحزاب بدلاً من حزب العمال، كان سيؤدي إلى تمرير هذه القوانين بصيغتها الأولية القاسية جداً.

لكنّ شبكة SBS نشرت اليوم تحقيقاً أكدت فيه أن مشاريع القوانين المذكورة كانت ستسقط في البرلمان لو بقيت المعارضة ضدها.

حزب الخضر انتقد بشدة المعارضة العمالية متهماً إياها بالتسبب ببؤس المهاجرين، وبالمساهمة في خلق طبقة من المشردين والمعدمين الذين سيجدون أنفسهم بلا دعم في بلد غريب. واعتبر حزب الخضر أن قوانين الهجرة الجديدة تحمل صبغةً "ترامبية".