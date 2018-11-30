اساتذة التعليم المهني والتقني: سلسلة الرتب حق مقدس لن نسمح المساس به

شددت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، في بياد صدر بعد اجتماعها على أن "سلسلة الرتب والرواتب حق مقدس، لن نسمح المساس به تحت اي ذريعة"، مؤكدة "وجوب تحويل الدفعة الثانية من مستحقات التعاقد للأساتذة مما يسمح لهم بدفع التزاماتهم المالية ووجوب تحويل المستحقات للاساتذة الذين شاركوا في الامتحانات الرسمية سيما انه قد مضى اكثر من شهرين على انتهائها".
وأعلنت الرابطة أنها "ستجتمع الرابطة وبشكل عاجل مع المعنيين للحصول على اجابات واضحة ودقيقة في ما خص البنود الواردة اعلاه"، مشيرة الى أنه "في حال عدم التماس ايجابية في الملفات العالقة سوف تضطر الرابطة الى اتخاذ خطوات تصعيدية وصولا الى الاضراب بناء على تفويض الجمعيات العمومية، وستبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل المستجدات".
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