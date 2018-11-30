مصادر مطلعة للـ OTV: فكرة باسيل بتوسعة الحكومة أعجبت بري

أكدت مصادر مطلعة للـ OTV أن "فكرة وزير الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ بتوسعة الحكومة إلى 32 وزيراً أعجبت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وأيّدها من بين عدة أفكار طرحها باسيل".

فيما لفتت مصادر "​بيت الوسط​" إلى أن "لا امتعاض من جانبا من مبادرة باسيل بل إشادة بجهده الذي نراه طبيعياً لإنقاذ العهد من الضياع وإنقاذ البلاد لا بل أنه هدف مشترك".