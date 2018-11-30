أكدت مصادر مطلعة للـ OTV أن "فكرة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بتوسعة الحكومة إلى 32 وزيراً أعجبت رئيس مجلس النواب نبيه بري وأيّدها من بين عدة أفكار طرحها باسيل".
فيما لفتت مصادر "بيت الوسط" إلى أن "لا امتعاض من جانبا من مبادرة باسيل بل إشادة بجهده الذي نراه طبيعياً لإنقاذ العهد من الضياع وإنقاذ البلاد لا بل أنه هدف مشترك".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مطلعة للـ OTV: فكرة باسيل بتوسعة الحكومة أعجبت بري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.