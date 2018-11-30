سأل مصدر في تيار "المستقبل" عبر صحيفة "​القبس​" الكويتية "كيف يمكن لرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ أن يستقبل مجموعة نواب "اللقاء التشاوري" وهناك في صفوفها من يتهمه بالعمالة للمحور الأميركي الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "أشخاصاً من هذا المستوى لن يطأوا ​بيت الوسط​".

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في المستقبل للقبس: كيف يمكن للحريري استقبال من اتهموه بأنه عميل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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