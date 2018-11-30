النشرة: مقتل شاب لبناني في عملية سطو مسلح بجنوب افريقيا واصابة والده

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا عن مقتل قتل الشاب ر.ع. في عمليه سطو مسلح بهدف السرقه ب​جنوب افريقيا​، بينما اصيب والده ت.ع إصابة بالغة وولده الاصغر س.ع. اصابة طفيفة.

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