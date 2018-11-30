النشرة: عودة الهدوء الى محيط دمشق بعد غارات اسرائيلية جنوب العاصمة

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن "عودة الهدوء الى محيط ​مدينة دمشق​ بعد غارات نفذتها الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت عدة مواقع للجيش السوري في جنوب دمشق وهي ​اللواء​ 90 في ​القنيطرة​ واللواء 76 جنوب كناكر".

وأكدت مصادر عسكرية سورية لـ"النشرة" انه "تم التصدي للعدوان واسقاط كل اهدافه"، مشيرةً إلى انه "استمرت الغارات وتصدي الدفاعات الجوية حوالي الساعة والنصف وكانت تسمع اصداؤها في مدينة دمشق، كما سمع دوي انفجارين في منطقة الديماس الواقعة على طريق سوريا ​لبنان​ الدولي وتبين انها ناجمة عم اطلاق ​صواريخ​ سورية باتجاه اهداف معادية".