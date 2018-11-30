مصدر عسكري ينفي لسبوتنيك اختراق أي من الطائرات الإسرائيلية للأجواء السورية

نفى مصدر عسكري لوكالة "​سبوتنيك​" "اختراق أي من ​الطائرات الإسرائيلية​ للأجواء السورية". وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أعلنت عن "تصدي الدفاعات الجوية السورية لهجوم جوي استهدف منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية دمشق وأفشلت الهجوم". فيما أفادت وكالة "سبوتنيك"الروسية نقلاً عن مصدر سوري أن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية وكذلك أربعة صواريخ موجهة قبل وصولها لأهدافها". بدوره، أفاد مراسل "النشرة" عن "سماع دوي انفجارين متتاليين في منطقة الديماس الواقعة على الطريق الدولي والتي تبعد 15 كلم عن الحدود السورية اللبنانية"، مشيراً إلى أن "المعلومات الاولية ان دوي الانفجارين الذين سمعا بالقرب من منطقة الديماس ناجمين عن اطلاق صواريخ مضادة للطيران". فيما نفى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي اسقاط إحدى طائراته المقاتلة في سوريا.

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