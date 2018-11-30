"اللقاء التشاوري" يتجه نحو تصعيد مواقفه ويرفض مقترحات ثلاثة عرضها عليه باسيل

في سياق تفعيل الحراك الذي بدأوه منذ أسابيع عدة بغية ضمان حصولهم على وزير يمثلهم في الحكومة المنتظرة ولادتها، يعقد أعضاء اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين اجتماعاً استثنائياً عند الخامسة عصر اليوم في منزل الرئيس الراحل عمر كرامي في الرملة البيضاء.

وأبلغت مصادر في اللقاء “النهار” أن الاتجاه العام لدى اللقاء هو إصدار بيان يؤكد مجدداً حقهم الطبيعي في التمثل في الحكومة العتيدة بواحد من أعضاء اللقاء حصراً. كما يشدد أيضاً على أن اللقاء ليس في وارد التخلي عن هذا المطلب، وهو ما يُعتبر رداً مسبقاً على كل ما يمكن أن يُطرح من مقترحات للحل تتجاوز هذا المطلب أو تلتف عليه.

ووفق المصادر عينها، فإن اللقاء كان يعتزم تصعيد موقفه في وجه الرئيس المكلف سعد الحريري والاحتجاج على عدم التجاوب مع مطلبهم بتحديد موعد للاجتماع بهم سبق وتقدم به عضو اللقاء النائب عبد الرحيم مراد باسم اللقاء قبل نحو عشرة أيام، وذلك من خلال الإعلان أن اللقاء يسحب طلب تحديد الموعد مع الحريري وكأنه لم يكن، وفي الموازاة يعلن أن اللقاء على استعداد للاجتماع مع الرئيس المكلف إذا ما بادر هو إلى طلب الاجتماع بهم، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمنى على اللقاء عدم التصعيد في المرحلة الراهنة وإبقاء وتيرة الأمور والحراك على ما هي عليه، تسهيلاً للحلول وإعطاء فرصة لمبادرة التسوية التي يتصدى لها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، والواضح أنه تم التجاوب مع تمنّي رئيس المجلس.

وحسب المصادر إياها، فإن أعضاء اللقاء، وبعد أن تناهى إلى علمهم فحوى مبادرة الوزير باسيل، خلصوا إلى استنتاج مبدئي جوهره أنها وبالشكل الذي عرضت فيه “ليست على قدر مطلوبهم للقبول بتسوية وحل، فهي طرحت سابقاً ولم تجد تجاوباً من اللقاء”.

وحسب ما أبلغ إلى أعضاء اللقاء، فإن باسيل أبلغ عضو اللقاء النائب مراد خلال اجتماعه به في مقر وزارة الخارجية أخيراً، أن المطلب الذي يرفعونه بالتمثل في الحكومة المقبلة هو محق، وأن مطلبهم بتحديد موعد للاجتماع بالرئيس المكلف هو أيضا محق، ويتعين أن يتم التجاوب معه، لكنه (باسيل) يرى أن الحل الأنسب في ظل الظروف الراهنة والمعطيات الحالية، هو أن يبحثوا جدياً بتسمية وزير سني من خارجهم (النواب الستة) يقبلون به ويرتضيه الآخرون.

لكن مراد، وحسب المصادر ذاتها، أبلغ باسيل على الفور أن أعضاء اللقاء ليسوا في وارد القبول بهكذا عرض إطلاقاً، وسبق أن أعلنوا مراراً رفضهم له، وهم بالتالي لن يتخلوا عن مطلبهم بأن يتمثلوا في الحكومة بواحد منهم حصراً، لاعتبارات وحسابات عدة تتصل بحيثية تمثيلهم النيابي وحجم حضورهم الشعبي والذي أظهرته صناديق الاقتراع.

كذلك، وبحسب علم اللقاء، فإن باسيل حمل إلى الرئيس بري خلال لقائه الأخير به حلاً من مقترحين، الأول: رفع عدد أعضاء الحكومة المقبلة إلى 32 وزيراً، ما يتيح تمثيلهم من خارج حصة الرئاسة الأولى والتيار البرتقالي ومن خارج حصة الحريري (ستة وزراء). والثاني التفاهم على مقايضة يقدم عليها الثنائي الشيعي من خلال القبول بتوزير سني من حصته في مقابل أن يتخلى عن مقعد وزاري شيعي.

وفضلاً عن أن الرئيس بري لم يُبدِ حماسة لهذين العرضين معاً، فإن اللقاء نفسه ما لبث أن جاهر برفضهما لاعتبارات عدة أبرزها:

– إن طرح حكومة من 32 وزيراً لن يجد من يمشي به.

– إن اللقاء سبق وأعلن منذ البداية رفضه التمثّل من حصة أحد أو يكون موضع مقايضة مع أحد، وهو يصرّ على أن يتمثل من الحصة الوزارية السنية مباشرة.

وفي كل الأحوال، ما زالت مصادر اللقاء التشاوري ترى أن الأمور تراوح في الدائرة المغلقة عينها، وأن المدخل الأول للولوج إلى مربع الحل هو أن يتاح لهم اللقاء مع الرئيس المكلف والتحاور معه، ومن ثم الخروج من مربع المكابرة والتعنّت الذي يلجأ إليه البعض، وهو ما من شأنه أن يطيل أمد الأزمة ومعاناة اللبنانيين.