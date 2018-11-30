كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعماء مجموعة الـ20 يناضلون من أجل الاتفاق قبل عقد قمة الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناضل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية، مثل التجارة والهجرة والتغير المناخي مع بدء توافد زعماء العالم إلى العاصمة الأرجنتينية قبل عقد القمة التى تبدأ يوم الجمعة.

وقال مصدر حكومي ألماني عن المحادثات بشأن البيان الختامي الذي من المقرر أن يصدره الزعماء في نهاية اجتماعهم يوم السبت "هذا ليس عاماً جيدًا للتعددية"، وأضاف المسؤول لوكالة رويترز "المفاوضات صعبة للغاية."

ولم يقدم المسؤول أية تفاصيل عن نقاط الخلاف، لكن التوترات التجارية العالمية، التي أثارها إطلاق الرئيس دونالد ترامب لحرب تجارية ضد الصين، من المتوقع أن تهيمن على تجمع مجموعة العشرين هذا العام، وهو ناد غير حقيقي للدول الصناعية في العالم.