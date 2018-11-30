كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أدرعي": تقارير إصابة طائرة إسرائيلية "كاذبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، على إسقاط سوريا لطائرة عسكرية إسرائيلية.
وقال أفيخاي أدرعي، في تغريده له على حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس "إن التقارير عن إصابة طائرة إسرائيلية، أو هدف جوي إسرائيلي هي تقارير كاذبة".
وسبق أن رفض الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، التعليق على مشاركتهم في قصف الجزء الجنوبي من سوريا، والخسائر التي ممكن أن تكون قد نجمت عن هذا القصف.
وقال المتحدث الإعلامي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي: "لا يمكننا التعليق على ما ينشره الإعلام الأجنبي".
هذا وصرح مصدر أمني مسؤول لوكالة "سبوتنيك"، بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية، وكذلك أربعة صواريخ موجهة قبل وصولها لأهدافها.
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