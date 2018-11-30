غارات إسرائيلية على مواقع قرب دمشق وفي جنوب سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرات إسرائيلية شنّت مساء الخميس، غارات على أهداف في ريف دمشق، وأخرى في جنوب سوريا، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت نيرانها بكثافة على الطائرات المغيرة.

وقال المرصد، إن "القوات الإسرائيلية تستهدف بشكل مستمر منذ نحو ساعة مناطق في القطاع الجنوبي، والقطاع الجنوبي الغربي من ريف العاصمة دمشق، ومناطق على الحدود الإدارية مع ريف القنيطرة، كما شوهدت الدفاعات الجوية تطلق صواريخها بكثافة" في سماء المنطقة.