كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين فى كندا بنسبة 47% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ازدادت جرائم الكراهية في كندا بنسبة 47% في عام 2017، واستهدفت في المقام الأول المسلمين واليهود والسود، حسب الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء في البلاد اليوم الخميس.

وكانت أكبر زيادة كانت في الجرائم التي تستهدف المسلمين، حسب ما أوردته هيئة الإحصاء الكندية، في العام الذى شهد إطلاق نار جماعي قاتل في مسجد كيبيك، تلاه اقتراح الحكومة لدراسة الإسلاموفوبيا مما أثار مشاعر معادية للمسلمين.

ويعكس الارتفاع زبادة جرائم الكراهية جنوب الحدود في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت في عام 2017 للسنة الثالثة على التوالي، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال إحسان جاردي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين: "لقد صُدمنا من الأرقام، وفي الوقت ذاته لم نكن كذلك، هذه الزيادة لم تحدث في فراغ"