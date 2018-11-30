كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون يهاجمون دورية أمنية فى القصرين بتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر إعلامية متطابقة بجهة القصرين غرب تونس، عن تعرض دورية أمنية، مساء الخميس، لهجوم إرهابي من قبل مسلحين أسفرت عن جرح مواطن على الأقل. وتمكن أفراد الدورية من التفطن للإرهابيين الذين كانوا على متن دراجتين ناريتين وتبادلوا إطلاق النار معهم. وخلفت الحادثة إصابة مواطن تونسي بطلق ناري، كان ماراً بالمكان، فيما لم يتم تسجيل إصابات في صفوف الأمنيين، حسبما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق.

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