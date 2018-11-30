كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يدمر منصة لإطلاق صاروخ بالستي للحوثيين في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، الخميس، أن قوات التحالف استهدفت منصة إطلاق صاروخ باليستي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، كانت تستهدف المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران إطلاقه تجاه أراضي المملكة، مؤكداً أنه تم تدمير المنصة في وقت قياسي. ووفق ما جاء في صحيفة "الرياض" السعودية ، نفى المالكي، ما تبثه المليشيا الإرهابية الحوثية من أكاذيب عبر منصاتها الإعلامية المضللة، عن استهدافها لموقع عسكري سعودي ووجود خسائر بالأرواح والمعدات، واصفاً ذلك بالأكاذيب. وقال متحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول الزج بمقاتليها ومناصريها إلى معركة خاسرة"، مشيراً إلى أنه تسعى عبر نشر هذه الأكاذيب والخدع لإقناع من يتعاطف معها بواقعها وموقفها المهزوم عسكرياً ونفسياً".

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