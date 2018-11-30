كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة وزير الخارجية السلوفاكى بسبب الانسحاب من اتفاقية الهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر وزير الخارجية السلوفاكى ميروسلاف لاجاكك، الاستقالة احتجاجاً على قرار البرلمان اليوم الخميس برفض اتفاق الأمم المتحدة حول معاملة المهاجرين، وفقا لما ذكرت وزارته.

وكان لاجاك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما تم اعتماد ميثاق الهجرة، وهدد في وقت سابق بالاستقالة إذا لم تدعمه بلاده.

وتمت الموافقة على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في يوليو من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة باستثناء الولايات المتحدة، التي تراجعت في العام الماضي، ومن المقرر أن يتم التصديق عليها رسميًا في ديسمبر.