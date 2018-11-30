كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوتيريس" يعرب عن أمله فى استئناف محادثات اليمن قبل نهاية العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الخميس، أنّ المنظمة الدولية تعمل بجد لضمان بدء محادثات سلام حقيقية في اليمن قبل نهاية العام.

وفي حديثه في بوينس آيرس قبل بدء قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية، قال جوتيريس إنه لا يريد إثارة التوقعات بشأن المحادثات، بسبب عدد من النكسات التي حدثت، لكنه أشار إلى أنه كان يحدوه الأمل في أن المحادثات ستستأنف.

وقال جوتيريس: "إننا نعمل جاهدين لتهيئة الظروف لبدء محادثات السلام هذه، على أمل أن تكون قبل نهاية هذا العام