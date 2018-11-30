كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي ينفي إسقاط إحدى مقاتلاته في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إسقاط إحدى مقاتلاته في سوريا، رافضا التعليق على مشاركتهم في قصف الجزء الجنوبي من سوريا، والخسائر التي ممكن أن تكون قد نجمت عن هذا القصف.

وقال المتحدث الإعلامي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي: "لا يمكننا التعليق على ما ينشره الإعلام الأجنبي". هذا وصرح مصدر أمني مسؤول لوكالة "سبوتنيك"، بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية، وكذلك أربعة صواريخ موجهة قبل وصولها لأهدافها.

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