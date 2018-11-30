كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفشى الإيبولا فى الكونغو هو الثانى عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة الكونغولية، اليوم الخميس، إن تفشي الايبولا في شرق الكونغو، أصبح الآن ثاني أكبر تفشى في التاريخ ، حيث يوجد 426 حالة مؤكدة ومحتملة.

وتجاوز الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية الآن تفشي عامى 2013-2016 في غرب أفريقيا، حيث تم تأكيد أكثر من 28000 حالة، وهو أكبر من تفشي عام 2000 في أوغندا التي شملت 425 حالة، وفقاً لوكالة رويترز.

ويُعتقد أن إيبولا قتل 245 شخصاً في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري، حيث أعاقت الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة والمقاومة المجتمعية مسؤولي الصحة الاستجابة.