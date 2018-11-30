سؤال حول ميزانية لقجع يحرج بنشعبون

من بين ما ورثه وزير الاقتصاد والمالية الحالي، محمد بنشعبون، عن سلفه محمد بوسعيد، يوجد سؤال كتابي وجّهه إليه، بداية شهر يونيو الماضي، النائب البرلماني الحسين حريش، حول الوضعية القانونية لمدير الميزانية فوزي لقجع، دون أن تجيب عنه الحكومة حتى الآن.

ويطالب السؤال الحكومة بتوضيح سبب استثناء هذا المنصب، الذي يشغله رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، من عملية الملاءمة القانونية للمناصب الكبرى، التي قامت بها جل الوزارات بعد صدور القانون الخاص بهذه المناصب في بدايات حكومة عبد الإله بنكيران.

وتقتضي الملاءمة فتح المناصب للتباري، وتعيين المسؤولين فيها بواسطة مرسوم، ثم إصدار قرار تفويض الاختصاصات من لدن الوزير الوصي… وهو ما لم يحدث بشأن منصب لقجع.