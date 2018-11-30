“البيرنابيو”..الملعب الاقرب لاستضافة نهائي البوكا والريفر بليت

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية، أن إتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية “كونميبول”، قد اقترح على حكومة إسبانيا استضافة إياب كأس ” ليبيرتادوريس”، بين الغريمين ريفر بليت وبوكا جونيور.

وأضاف المصدر ذاته، بأن أعضاء “كونيبول” قد اقترحوا استضافة اللقاء الناري على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو، إلا أن الحكومة طالبت بمهلة إلى حين أخد وجهة نظر وزارة الداخلية بداية، قبل التأشير على تحويل النهائي إلى إسبانيا.

وتقرر رسميا إجراء إياب النهائي بين قطبي الكرة الأرجنتينية في ملعب محايد، بسبب أعمال العنف التي طالت حافلة البوكاجونيورز، قبل موعد المباراة بساعات، ليتم تاجيل الموعد ب24 ساعة، قبل إعلان تحويل المواجهة القمة لأرضية محايدة، في التاسع من سهر دجنبر المقبل.