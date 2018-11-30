حجز 32 ألف حذاء رياضي و63 ألف وشاح نسائي لدى صينيين في البيضاء

حجزت الفرقة الوطنية للجمارك بالدار البيضاء، بضائعا بقيمة تفوق 4 ملايين درهم.
وتشير المعلومات المتوفرة، أن العملية التي باشرتها العناصر أول أمس الثلاثاء، أسفرت عن حجز 32.400 حذاء رياضي، وحوالي 63 ألف وشاح نسائي.
وتمت عملية حجز السلع المذكورة، على مداهمة مستودعين بالحي المحمدي بالدار البيضاء في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء.
وأسفرت معاينة المستودعين اللذين تعود ملكيتهما إلى مواطنين صينيين قاطنين بالمغرب، عن إيجاد رزم وصناديق كرتونية تحتوي على بضائع بدون وثائق ثبوتية مفصلة.
وتم داخل المستودع الأول حجز 32400 حذاء رياضي للأطفال، بقيمة تتجاوز 1.6 مليون درهم، وفي المستودع الثاني 62820 وشاح نسائي و900 حذاء رياضي للأطفال بقيمة تتجاوز 2,5مليون درهم.
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