من طلّق بوعشرين من زوجته؟

إلى جانب مضمونهما المتعلّق بمقالات تتضمن رأيا أو أخبارا متعلقة بأحوال الطقس، أثار الاستدعاءان، اللذان توصلت بهما مؤسسة جريدة «أخبار اليوم» في سجن «عين البرجة»، الجمعة الماضية، الاهتمام، كونهما تضمنا معا تقديمه، في الفقرة الخاصة بمعلوماته الشخصية، باعتباره مطلّقا.

«الخطأ»، الذي يفترض أن يكون غير مقصود، تكرّر بالطريقة نفسها في نص الاستدعاءين اللذين تسلمهما بوعشرين، بهدف حضوره، يوم الاثنين المقبل، إلى المحكمة الابتدائية، لمواجهة شكايتين تقدمت بهما وزارة الداخلية ضده.

وتتعلق الشكاية الأولى بمقال يتحدث عن توقع موجة برد في يناير الماضي، فيما تتعلق الشكاية الثانية بافتتاحية لبوعشرين بعنوان «الشعب فين والحكومة فين».