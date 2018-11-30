ماذا قال بيكيه عن عودة نيمار المُحتملَة لبرشلونة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال نجمُ فريق برشلونة، المدافع الإسباني، جيرارد بيكيه، إن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي لعب سابقا في الفريق، ويعلب حاليا لمصلحة الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، صعبة جدًا.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الإسبانية عن بيكيه قوله: "لدينا علاقة جيدة مع نيمار، والجميع يعرف ذلك".

وأضاف بيكيه قائلا: "عودة نيمار؟ إنه أمر صعب للغاية، فليس من السهل عودته، والآن تركيزنا منصب على حصد الألقاب، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأردف: "نيمار لاعب جيد جدًا، والآن هو في باريس سان جيرمان، وقرر الرحيل عن برشلونة، ونحن جميعًا نحترمه".

يُشارُ إلى أن بيكيه كان قد أكد بقاء نيمار في برشلونة، وبعدها بأيام رحل النجم البرازيلي لفريقه الحالي، مقابل 222 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده، ما سبب صدمة لمشجعي الفريق.