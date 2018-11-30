بنزيما يرى بلقب مونديال الأندية مفتاحًا لاستعادة ثقة الريال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مهاجمُ فريق ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن كأس العالم للأندية يُمثّل فرصة جيدة للفريق، لإنهاء عام 2018، بحصد لقب، بعد بداية مخيبة للآمال في بداية الموسم الذي شهد تراجُعًا في المستوى وسوءًا في نتائج الفريق.

وأضاف بنزيما: "نحن محظوظون بما يكفي للعب في هذه البطولة، سنقدم كل ما في وسعنا للفوز باللقب، هي بطولة مهمة للغاية بالنسبة لنا، هدفنا التتويج (...) نريد الفوز بهذا اللقب، من أجل استعادة الثقة، لأنها بطولة كبيرة، ولأننا في مدريد نلعب دائمًا من أجل الفوز فقط".

ونقلت الصحيفة ذاتها عن لاعب الفريق، توني كروس، قوله: "الفريق الملكي يلعب في أي بطولة من أجل الفوز فقط، وهو ما سنذهب لتحقيقه في مونديال الأندية".

ويُشاركُ ريال مدريد في مونديال الأندية، للمرة الثالثة على التوالي بصفته بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي كذلك، في رقم لم يسبق لأي فريق تحقيقه.