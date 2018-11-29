انت الان تتابع كارينيو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٤ م

تحدث المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو، المدير الفني لفريق النصر السعودي السابق، عن مفاوضاته لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة، جاء ذلك خلال مقابلة إذاعية بأوروجواي، مساء اليوم الخميس، مؤكدًا إنه تلقى عرضًا بالفعل من جانب مسئولي القلعة الحمراء، للتعاقد معه كمدير فني للفريق. وأوضح أن الأحمر أحد أكبر أندية قارة إفريقيا وأنه يدرس العرض بجدية شديدة، وطلب مهلة للتفكير قبل حسم موقفه بخصوص تدريب بطل مصر أو الإعتذار عن قيادته.

وارتبط اسم كارينيو بالأهلي في الأيام الماضية بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن منصبه بسبب سوء النتائج، وخسارة لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، بعدما فاز الفريق الأحمر ذهابًا بثلاثة أهداف لهدف، على ملعب برج العرب، وخسارته إيابًا بثلاثية نظيفة على ملعب رادس. وودع الأهلي، منافسات البطولة