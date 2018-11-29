انت الان تتابع إطلالات «القاهرة السينمائي»: رانيا يوسف الأجرأ (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تعرضت الفنانة رانيا يوسف إلى الانتقاد خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي نتيجة ارتدائها ما يشبه رداء المغني الراحل مايكل جاكسون، لكن هذه المرة ارتدت فستانا عاريا

مثلما انتظرنا جميعا حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، نصطف جميعا، اليوم الخميس، أمام التليفزيون لمتابعة حفل ختام المهرجان بإطلالات الفنانات المميزة على السجادة الحمراء، تحاول الفنانات الظهور بكامل أناقتهن من ملابس ومكياج إكسسوارات وتسريحة الشعر، والبعض منهن يحالفه الحظ للظهور بشكل ملفت، واخريات تثير إطلالتهن التساؤلات. توضح داليا النادي، مصممة أزياء، أسوأ وأفضل الإطلالات التي ظهرت بها الفنانات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

فيفي عبده لم تكن إطلالتها موفقة، بداية من ستايل الفستان وبطانته السيئة إلى الشكل من منطقة الصدر واللون الغريب، كما أن العقد الذي ارتدته "أوفر"، بالإضافة إلى الباروكة الصناعية التي ظهرت سيئة، إذ كان من الممكن ارتداء باروكة شعر طبيعية. الفنانة بسمة يشبه فستان الفنانة بسمة الساري الهندي، فالموديل غريب

فيفي عبده

لم تكن إطلالتها موفقة، بداية من ستايل الفستان وبطانته السيئة إلى الشكل من منطقة الصدر واللون الغريب، كما أن العقد الذي ارتدته "أوفر"، بالإضافة إلى الباروكة الصناعية التي ظهرت سيئة، إذ كان من الممكن ارتداء باروكة شعر طبيعية.

الفنانة بسمة

يشبه فستان الفنانة بسمة الساري الهندي، فالموديل غريب والشيفون ليس راقيا، كما أن المكياج غير مناسب لها وللإطلالة.





إطلالة نور

اختيار نور للفستان غير موفق، فالموديل قديم للغاية على الرغم أنه مناسب لجسمها، كما أن اللون باهت، بالإضافة إلى المكياج المطفي، لكن تسريحة الشعر مناسبة لوجهها.

إلهام شاهين

اختارت فستان أفضل بكثير مما ارتدته في حفل الافتتاح، فهو مناسب لجسمها، لكن التطريز عند الصدر غير مفهوم، أما شعرها الطويل فإنه أفضل من القصير، لكن اختيار اللون غير صائب، والحقيبة "الكلاتش" كانت من الأفضل أن تكون أصغر قليلا.

رانيا يوسف

تعرضت الفنانة رانيا يوسف إلى الانتقاد خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي نتيجة ارتدائها ما يشبه رداء المغني الراحل مايكل جاكسون، لكن هذه المرة ارتدت فستانا عاريا، على الرغم أنه كان من الممكن اختيار لوك أفضل، إذ إن قماشة الفستان فخمة، لكن الجزء السفلي مكشوف بشكل مبالغ فيه، وبالرغم من كل ذلك ظهرت بمكياج ومجوهرات وحقيبة "الكلاتش" مناسبة تماما.

مادلين طبر

إطلالة الفنانة غير موفقة بالكامل، إذ يعتبر لون الشعر مع لون الفستان والتطريز والفرو "ميكس غريب".

أروى جودة بـ"الجامبسوت"

الجامبسوت فخم ولونه مناسب تماما، كما أن التطريز جميل، وبغض النظر عن أنها جميلة و "القالب غالب"، لكن الحزام العريض الستان قلل من قيمة الجامبسوت، بالإضافة إلى الذيل غير المرغوب فيه، ومن ناحية أخرى فإن المكياج مناسب والملاحظة الصغيرة على لون الروج فإذا كان جريئا أكثر ستظهر مختلفة.

شيرين رضا



ارتدت فستانا خامته رديئة، يظهر عيوب جسمها، كما أن الأكمام غريبة ومقاس الفستان غير مناسب، بالإضافة إلى لوك الشعر السيء.

ياسمين رئيس

الفستان رائع وفخم، والطريقة التي ظهرت بها البطانة تحت الفستان مبتكرة، لكن لون الفستان غير مناسب لبشرتها، وكان من الأفضل ارتجاء إكسسوارت لسد فراغ منطقة الصدر، أما المكياج مناسب لها لكن لون الشعر غير موفق.

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفائزين بالجوائز المقدمة في الدورة الأربعين، التي أُقيمت فعالياتها، في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، أصغر رئيس في تاريخ المهرجان، والمدير الفني يوسف شريف رزق الله، ذلك عقب عزف السلام الجمهوري.

وحازت مصر على العديد من الجوائز عبر الأعمال والفنانين المشاركين باسمها في المهرجان، حيث نجح "ورد مسموم" في حصد 3 جوائز، بينما تمكّن الفنان شريف دسوقي من اقتناص جائزة أحسن ممثل عن فيلمه "ليل خارجي".

وأُقيمت فعاليات الدورة الأربعين، في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، أصغر رئيس في تاريخ المهرجان، ورمز المهرجان التاريخي المدير الفني يوسف شريف رزق الله.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو الحدث المصري الفني الأهم، والمحفل الأعرق في المنطقة، بدأت فعالياته في 16 أغسطس 1976 على أيدي الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين برئاسة كمال الملاخ، الذي نجح في إدارة هذا المهرجان لمدة 7 سنوات حتى عام 1983، ثم شُكلت لجنة مشتركة من وزارة الثقافة للإشراف على المهرجان عام 1985، الذي تولى مسؤوليته الأديب سعد الدين وهبة.