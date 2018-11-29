النني يصنع في فوز أرسنال على فورسكلا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٤ م
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الفوز على مضيفه فورسكلا بولتافا الأوكراني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي، ليرفع فريق الجانرز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب دون أي هزيمة، وبقى فورسكلا بولتافا بـ3 نقاط في المركز الثالث، وشارك الدولي المصري اللاعب محمد النني في المباراة بالكامل ونجح في صناعة الهدف الثالث للفريق الإنجليزي.
أحرز فريق أرسنال هدف التقدم عن طريق سميث في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعدما تبادل أرون رامسي التمرير مع ويلوك الذي مرر الكرة في النهاية للاعب الصاعد ليسكنها في المرمى الخالي من حارسه، صاحب أسيست الهدف الأول أرون رامسي استطاع أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 27، بعدما حصل على ركلة جزاء تولى تسديدها بنفسه
أحرز فريق أرسنال هدف التقدم عن طريق سميث في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعدما تبادل أرون رامسي التمرير مع ويلوك الذي مرر الكرة في النهاية للاعب الصاعد ليسكنها في المرمى الخالي من حارسه، صاحب أسيست الهدف الأول أرون رامسي استطاع أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 27، بعدما حصل على ركلة جزاء تولى تسديدها بنفسه ليسكنها في الشباك دون أن يتمكن الحارس من محاولة التصدي لها.
وفي الدقيقة 41 قطع الدولي المصري محمد النني الكرة ولعب تمريرة طويلة إلى ويلوك الذي انطلق بها وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت في الشباك، وألغى الحكم هدف رابع لأرسنال عن طريق سميث روي في الدقيقة 65، بعدما أسكن اللاعب الكرة في الشباك من كرة عرضية أتت من الجانب الأيمن، لكن الحكم المساعد أكد أنها من تسلل.
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