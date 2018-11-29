انت الان تتابع النني يصنع في فوز أرسنال على فورسكلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٤ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الفوز على مضيفه فورسكلا بولتافا الأوكراني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي، ليرفع فريق الجانرز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب دون أي هزيمة، وبقى فورسكلا بولتافا بـ3 نقاط في المركز الثالث، وشارك الدولي المصري اللاعب محمد النني في المباراة بالكامل ونجح في صناعة الهدف الثالث للفريق الإنجليزي.

أحرز فريق أرسنال هدف التقدم عن طريق سميث في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعدما تبادل أرون رامسي التمرير مع ويلوك الذي مرر الكرة في النهاية للاعب الصاعد ليسكنها في المرمى الخالي من حارسه، صاحب أسيست الهدف الأول أرون رامسي استطاع أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 27، بعدما حصل على ركلة جزاء تولى تسديدها بنفسه