انت الان تتابع ضبط موظف بـ«مجلس الدولة» اختلس حوافز عمال النظافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٥ م

أحال المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، موظفا في مجلس الدولة بفرع الإسكندرية إلى قسم شرطة الدقى بعد إجراء تحقيق إدارى معه تحت إشراف إدارة التحقيق بمجلس الدولة، وثبوت اختلاسه مبلغ 7000 جنيه. وتبين أن الموظف "ع.ع" اختلس مبلغ 7000 جنيه، كان من المفترض أن يسلمهم لعمال النظافة بالمجلس، في صورة حوافز لهم، وبعد إثبات الواقعه ومواجهته بها، قرر الأمين العام لمجلس الدولة إحالته لقسم شرطة الدقي لإثبات ما حدث في محضر رسمي. وقال المستشار فؤاد عبد الفتاح، إن مجلس الدولة لم يتستر على فساد.

وتابع «عبد الفتاح»، أن المجلس مستمر في كشف كافة الوقائع التي قد تنال من هيبة القضاء المصرى والقضاء تماماً عليها، مؤكدا أن المستشار أحمد ابو العزم ، رئيس مجلس الدولة، أمر بمنع أى مخالفات تحدث داخل مجلس الدولة على مستوى فروعه. وفي سياق متصل، تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون