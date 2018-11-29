الان تتابع عاجل.. مصادر سورية: إسقاط طائرة حربية إسرائيلية واعتراض 4 صواريخ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفاد مصدر أمني سوري مسؤول، مساء اليوم، بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، خلال هجوم شنه طيرانه على منطقة الكسوة جنوبي البلاد، إلا أن المتحدث باسم جيش الاحتلال نفي هذه التقارير.

وأكد المصدر أن الدفاعات السورية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية، وكذلك 4 صواريخ موجهة قبل وصولها لأهدافها، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه سمع دوي انفجارات مكثفة منذ نحو ساعة طالت مناطق في ريف العاصمة دمشق والجنوب السوري.

وأشار المرصد أن قوات الاحتلال تستهدف بشكل مستمر منذ نحو ساعة مناطق في القطاع الجنوبي والقطاع الجنوبي الغربي من ريف العاصمة دمشق ومناطق على الحدود الإدارية مع ريف القنيطرة.

كما شوهدت الدفاعات الجوية – بحسب المرصد- تطلق صواريخها بكثافة على المنطقة، محاولة إيقاع أكبر عدد ممكن من الصواريخ الإسرائيلية التي تطلق بشكل متتالي ومستمر.

وأكد مراسل سانا السورية الرسمية، أن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم وأفشلته ولم يستطع رغم كثافته من تحقيق أي هدف من أهدافه حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وإسقاطها، على حد تعبيره.