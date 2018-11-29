الان تتابع عاجل.. هبوط اضطراري لطائرة ميركل وهي في طريقها إلى مجموعة الـ20 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرشيفية- طائرة ميركل

أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية بتنفيذ طائرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المتوجّهة إلى قمة مجموعة العشرين هبوطاً اضطراريا في ألمانيا. وقالت المستشارية قرابة الساعة 20,20 إنّه “إثر مشكلة فنية هبطت الطائرة الحكومية بسلام في كولونيا قبل بضع دقائق”.

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