مقتل شاب سعودي في ليلة زفافة

كشفت مصادر صحفية لوكالة "صدي" السعودية ، تعرّض شاب إلى الطعن من مجهول، في ليلة زفافه في أحد قصور الأفراح التابعة لمحافظة خميس مشيط.

وأوضحت المصادر أن العريس تفاجأ بقدوم شخص وجّه إليه طعنة مباشرة في الرقبة، وتم تحويله على إثرها إلى مستشفى خاص بالمحافظة.

في ذات السياق، تباشر الجهات المختصة في المحافظة، الواقعة للوقوف على ملابساتها.