مسؤول أميركي: المجتمع الدولي لن يدعمنا في تغيير نظام الأسد

أكد المبعوث الخاص للخارجية الأميركية، ​جيمس جيفري​ أن "​الولايات المتحدة​ وكل مؤسسات السلطة في بلادنا متمسكة بضرورة الانسحاب الكامل لكل القوات التي تخضع لقيادة إيران من أراضي ​سوريا​ كافة، وضمان عملية سياسية لا عودة فيها مع تغير طبيعة ​الحكومة السورية​ وسلوكها، لأننا لن نرى دون ذلك نهاية لهذا النزاع".

في رده الخطي على أسئلة ​لجنة الشؤون الخارجية​ ب​مجلس النواب​، وحول مسألة تغيير السلطة السورية، شدد على "أننا لا نلتزم بموقف رسمي ما من أي شخصية، باستثناء اعتبارنا أن الأسد هو الشخص الأسوأ في السلة أيا كان المكان"، مضيفا: "إن كان ذلك جيدا أم سيئا، لكن الجزء الأكبر من ​المجتمع الدولي​ لن يدعمنا في محاولات تغيير النظام، ولهذا السبب نريد تغييرا ملموسا وملحوظا للحكومة السورية".

وكشف جيفري أن "الولايات المتحدة ستعمل على عرقلة تقديم المجتمع الدولي المساعدة للسلطات بدمشق في إعادة إعمار سوريا حتى تفعيلها التسوية السياسية للأزمة في البلاد".