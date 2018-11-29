هادي: شعبنا سيكسر الخرافة و يصنع مستقبل اليمن الاتحادي الجديد

أكد الرئيس ​اليمن​ي عبدربه منصور هادي، في كلمة بعيد الإستقلال اليمني، أن "الشعب الذي أسقط خرافة الإمامة في قوتها وهزم جحافل الاستعمار وهي في كامل عزها، سيكسر الخرافة وسيصنع مستقبله الواعد في اليمن الاتحادي الجديد، يمن العدالة والمساواة والحرية والحكم الرشيد يمن لا يقبل الاستبداد بمنطقة أو سلالة أو تحت أي مسمى وغطاء، يمن يُسقى بدماء خيّرة أبناءه لأجل أن لا يكون فيه ظالم أو مظلوم".

ولفت إلى أن "الانتصارات التي يحرزها أبطال الجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات و​الميادين​، وتضحيات كافة أبناء الشعب اليمني في معركتهم ضد الكهنوت والاستبداد ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية، لتؤكد وفاء أولئك الأبطال لتضحيات الآباء في سبيل الحرية والكرامة و​الاستقلال​".

ووجه هادي في رسالته إلى ​المجتمع الدولي​ كاملاً، التأكيد "لأحرار العالم جميعاً رغبة اليمن الصادقة للسلام، المستند إلى المرجعيات الثلاث التي أجمع عليها الشعب اليمني وباركها العالم أجمع، والمتمثلة في ​المبادرة الخليجية​ وآليتها التنفيذية ومخرجات ​الحوار الوطني​ وقرار ​مجلس الأمن الدولي​ 2216".

وأكد إدراكه "لحجم المعاناة في ظل وضع اقتصادي حرج مترتب على عبث الميليشيا الانقلابية"، مجدداً توجيهاته إلى الحكومة "بمضاعفة جهودها للتخفيف من آثار ​الوضع الاقتصادي​"، مشيداً بـ "مواقف وجهود الأشقاء بمقدمتهم ​السعودية​ و​الإمارات​، نظير مساهمتهم بتخفيف معاناة اليمن واليمنيين".