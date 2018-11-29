داخلية تونس: تفكيك خلايا نائمة قبل تنفيذها عمليات دهس وطعن وتفجير عن بعد

أعلنت ​وزارة الداخلية التونسية​، تفكيك 4 خلايا كانت تخطط لتنفيذ هجمات عبر "الدهس والتفجير والطعن"، مشيرة إلى أنها اعتقلت 12 عنصرا وضبطت مواد متفجرة وكيماوية. وأوضحت الوزارة أن "وحدات البحث في الجرائم الإرهابية تمكنت في عملية استباقية من تفكيك الخلايا المتواجدة في بعض الولايات، إلى جانب كشف وحجز مخبر لصنع المواد المتفجرة، والغازات السامة وكمية من المواد الأولية والالكترونية"، مشيرة الى أن "عناصر الخلايا تولت التخطيط بالتنسيق مع عناصر قيادية إرهابية متحصّنة بالجبال التونسية، لتنفيذ سلسلة هجمات نوعية وفردية، تستهدف أهدافا حيوية بالبلاد، على غرار الدهس والطعن والتسميم والتفجير عن بعد، قبل الالتحاق بنظرائهم في الجبال".

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