غوتيريس يأمل عقد محادثات سلام حول اليمن "هذا العام"

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في حديث للصحفيين في بيونس آيريس على هامش ​قمة العشرين​، عن أمله "في عقد محادثات سلام بين ​الحكومة اليمنية​ و​الحوثيين​ قبل نهاية العام"، مرجحاً "امكانية عقد هذه المحادثات الأسبوع المقبل".

ولفت إلى "أنني لا أريد أن أرفع سقف التوقّعات كثيراً، ولكنّنا نعمل بكدّ من أجل ضمان ان نتمكّن من أن نبدأ محادثات سلام ذات مغزى هذا العام".