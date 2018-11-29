LBC: الحريري يلتقي أبو فاعور موفدا من جنبلاط

أفادت قناة الـ"LBC" أن رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ يلتقي في هذه الأثناء عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وائل أبو فاعور​، موفدا من رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، بحضور وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال ​غطاس خوري​.

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