بشارة الأسمر: جزء كبير من الهيئات الاقتصادية لا تريد أن تدفع الضرائب

شدد رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ على أن "​الوضع الاقتصادي​ صعب ولكن ​سلسلة الرتب والرواتب​ ليست مسؤولة عنه"، داعيا "وزير المال الى أن يقدم لنا تكاليف السلسة الفعلية".

ولفت الأسمر في حديث تلفزيوني الى أن "الـ1 في المئة الزيادة على الـTVA أعطتنا 300 مليون ​دولار​"، معتبرا أن "الوضع الاقتصادي الصعب يتحمله التهرب الضريبي و​الفساد​".

وأكد أن "جزءا كبيرا من ​الهيئات الاقتصادية​ لا تريد أن تدفع ​الضرائب​، وجزء كبير من ​القطاع الخاص​ لديه دفترين وهذا واضح، دفتر خاسر ودفتر رابح يتم اخفائه".