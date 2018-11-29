بشارة الأسمر: جزء كبير من الهيئات الاقتصادية لا تريد أن تدفع الضرائب

شدد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على أن "الوضع الاقتصادي صعب ولكن سلسلة الرتب والرواتب ليست مسؤولة عنه"، داعيا "وزير المال الى أن يقدم لنا تكاليف السلسة الفعلية".
ولفت الأسمر في حديث تلفزيوني الى أن "الـ1 في المئة الزيادة على الـTVA أعطتنا 300 مليون دولار"، معتبرا أن "الوضع الاقتصادي الصعب يتحمله التهرب الضريبي والفساد".
وأكد أن "جزءا كبيرا من الهيئات الاقتصادية لا تريد أن تدفع الضرائب، وجزء كبير من القطاع الخاص لديه دفترين وهذا واضح، دفتر خاسر ودفتر رابح يتم اخفائه".
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