شقير: الوضع خطر جدا ويجب اتخاذ قرارات فهناك مؤسسات تقفل أبوابها

أكد رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ ​محمد شقير​، أن "الوضع سيء جدا نحن في مشكلة كبيرة وهناك مؤسسات تقفل أبوابها وموظفون باتوا عاطلين عن العمل، ونحن منذ سنوات نطلق الصرخات خوفا من هذ اليوم"، مشيرا الى أن "الدولة لديها استحقاقات بحدود 6 مليار ​دولار​ فنحن بمشكلة كبيرة جدا، الوضع خطر جدا ويجب اتخاذ قرارات سريعة جدا".

ولفت شقير في حديث تلفزيوني الى أنه مع "​سلسلة الرتب والرواتب​ ولست مع الغائها، لكنها تكلف 3 ألاف و500 مليار لغاية 2018 والعام المقبل ستزيد"، لافتا الى "أننا طلبنا أن يكون هناك دراسة بكلفة السلسلة من هنا الى 4 سنوات، وخوفنا على الموظف والمتقاعد من أن لا يستطيع أن يقبض راتبه بعد 3 أشهر".