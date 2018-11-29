الطقس غدا غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن مناطق الحوضّ الشرقيّ للمتوسّط، تتأثر بمنخفض جوّي متمركز فوق اليونان حيث يؤدي الى طقس متقلب وماطر، ينحسر تدريجيا اعتبارا من بعد ظهر السبت، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها احياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق.
كما توقعت أن يكون طقس يوم السبت، غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة متقطعة وثلوج خفيفة على ارتفاع 2000 متر وما فوق، يبدأ الطقس بالتحسن التدريجي اعتباراً من بعد الظهر. أما طقس يوم الأحد، فغائم جزئيا مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
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