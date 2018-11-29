الطقس غدا غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن مناطق الحوضّ الشرقيّ للمتوسّط، تتأثر بمنخفض جوّي متمركز فوق ​اليونان​ حيث يؤدي الى طقس متقلب وماطر، ينحسر تدريجيا اعتبارا من بعد ظهر السبت، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال والداخل، تتساقط ​أمطار​ متفرقة تشتدّ غزارتها احياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 2100 متر وما فوق.

كما توقعت أن يكون طقس يوم السبت، غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة متقطعة وثلوج خفيفة على ارتفاع 2000 متر وما فوق، يبدأ ​الطقس​ بالتحسن التدريجي اعتباراً من بعد الظهر. أما طقس يوم الأحد، فغائم جزئيا مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات.