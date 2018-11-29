المرعبي مثل الحريري في افتتاح معرض أسواق الميلاد

افتتح ممثل الرئيس المكلف سعد الحريري النائب طارق المرعبي معرض "أسواق الميلاد"، الذي نظمته شركة "زينت" لصاحبتها زينة ناكوزي عقيقي، في فندق "البريستول"، للسنة الثالثة على التوالي، ويستمر لغاية 2 كانون الأول.
بعد قص شريط الافتتاح، تحدث المرعبي فحيا "المواهب الشابة التي أبدعت في تقديم التصاميم الموجودة في المعرض"، لافتا إلى أن "هذه المواهب تمثل وجه لبنان الحضاري"، داعيا إلى "تشجيعها ودعمها".
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