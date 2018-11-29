المرعبي مثل الحريري في افتتاح معرض أسواق الميلاد

افتتح ممثل الرئيس المكلف ​سعد الحريري​ النائب ​طارق المرعبي​ معرض "أسواق الميلاد"، الذي نظمته شركة "زينت" لصاحبتها زينة ناكوزي عقيقي، في فندق "البريستول"، للسنة الثالثة على التوالي، ويستمر لغاية 2 كانون الأول.

بعد قص شريط الافتتاح، تحدث المرعبي فحيا "المواهب الشابة التي أبدعت في تقديم التصاميم الموجودة في المعرض"، لافتا إلى أن "هذه المواهب تمثل وجه ​لبنان​ الحضاري"، داعيا إلى "تشجيعها ودعمها".