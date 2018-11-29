جورج عون: جاهزون للقيام بكل ما هو لمصلحة المواطن 24/24

أوضح رئيس ​بلدية الحدث​ ​جورج عون​ أن "المولد الذي تمت مصادرته يوم الاثنين الماضي من أحد ​أصحاب المولدات​ في عهد البلدية و قد سلمته لعوض في المجلس البلدي هو مسؤول عن لجنة الكهرباء فيها و معه كهربائي وفي آخر الشهر سنقوم بجمع الأموال من المشتركين حتى يقوم صاحب المولد بالالتزام بتركيب العدادات".

وغفي حديث تلفزيوني، أكد عون "أننا جاهزون للقيام بكل ما هو لمصلحة المواطن 24/24".