ماكرون يعلن أنه سيلتقي ولي العهد السعودي في الأرجنتين

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنه "سيلتقي ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ على هامش "​قمة العشرين​" في ​الأرجنتين​".

ولفت ماكرون، في حديث للصحفيين في الأرجنتين، إلى أنه ستتسنّى لي الفرصة بدون شك لاثارة هذا الموضوع مع ولي العهد السعودي على هامش القمّة، وكذلك أيضاً مع الأوروبيين صباح الغد لأنّني آمل عقد اجتماع تنسيقي بين الأوروبيين قبل مجموعة العشرين هذه".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد أنه لا يوجد موعد للقاء ولي العهد السعودي، فيما جزم رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أنه لن ياتقي محمد بن سلمان في الأرجنتين.