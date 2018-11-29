الجيش الاسرائيلي رفض التعليق على مشاركته في قصف الجزء الجنوبي من سوريا

أعلن المتحدث الإعلامي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي عن "رفض ​الجيش الإسرائيلي​ التعليق على مشاركتهم في قصف الجزء الجنوبي من ​سوريا​، والخسائر التي ممكن أن تكون قد نجمت عن هذا القصف"، قائلا: "لا يمكننا التعليق على ما ينشره الإعلام الأجنبي".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أعلنت عن "تصدي الدفاعات الجوية السورية لهجوم جوي استهدف منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية دمشق وأفشلت الهجوم".

فيما أفادت وكالة "​سبوتنيك​"الروسية نقلاً عن مصدر سوري أن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية وكذلك أربعة صواريخ موجهة قبل وصولها لأهدافها".

بدوره، أفاد مراسل "النشرة" عن "سماع دوي انفجارين متتاليين في منطقة الديماس الواقعة على الطريق الدولي والتي تبعد 15 كلم عن الحدود السورية اللبنانية"، مشيراً إلى أن "المعلومات الاولية ان دوي الانفجارين الذين سمعا بالقرب من منطقة الديماس ناجمين عن اطلاق صواريخ مضادة للطيران".