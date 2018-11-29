موقع إسرائيلي: سماع دوي انفجار بمرتفعات الجولان والجهات المختصة تجري فحصا بالمنطقة

أفاد موقع "روتر نت" الإسرائيلي عن "سماع دوي انفجار في مرتفعات ​الجولان​ والجهات المختصة تجري فحصاً في المنطقة".

من جهته، لفت موقع "0404" الاسرائيلي إلى أن "سكان مرتفعات الجولان أفادوا عن سماع دوي انفجار في المنطقة، وتم استدعاء العديد من القوات الى الموقع لتحديد ما إذا كانت إحدى القذائف التي أطلقت من سوريا قد سقطت في الجولان".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أعلنت عن "تصدي الدفاعات الجوية السورية لهجوم جوي استهدف منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية دمشق وأفشلت الهجوم".

فيما أفادت وكالة "سبوتنيك"الروسية نقلاً عن مصدر سوري أن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية وكذلك أربعة صواريخ موجهة قبل وصولها لأهدافها".

بدوره، أفاد مراسل "النشرة" عن "سماع دوي انفجارين متتاليين في منطقة الديماس الواقعة على الطريق الدولي والتي تبعد 15 كلم عن الحدود السورية اللبنانية"، مشيراً إلى أن "المعلومات الاولية ان دوي الانفجارين الذين سمعا بالقرب من منطقة الديماس ناجمين عن اطلاق صواريخ مضادة للطيران".