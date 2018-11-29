حاخام إسرائيلي يُشرف على الطعام في فندق مصري

الخليج 365 | فريق التحرير

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن فندقًا مصريًا في طابا حصل -للمرة الأولى- على شهادة "كوشير"، وهي تعني في الفقه اليهودي "الطعام المباح شرعًا"، من مؤسسة حاخامية إسرائيلية، إذ سيُشرف بموجب ذلك حاخامٌ إسرائيليٌ بشكل دائم على طريقة إعداد ومكونات الوجبات الغذائية التي يُقدمها الفندق.

وبادرت لمنح الفندق، شهادة "كوشير"، مجموعةٌ إسرائيليين تُدعي "أحباء سيناء"، وهي تملك حسابًا على "فيسبوك" يتابعه عشرات آلاف الإسرائيليين، وقد فعلت ذلك للتخفيف عن الإسرائيليين المتشددين دينيًا من "عشاق سيناء"، الذين يُضطرون لأخذ طعامهم "الكوشير" أثناء رحلاتهم لسيناء.

والفندق المصري يحمل اسم "La Playa Beach Resort Tab"، ويبعد عن معبر طابا حوالي 40 كم، وسيُقيم احتفالاً خاصًا بمشاركة منظمة "حاخامات تساهر"، سيتم خلاله تعيين حاخام خاص يراقب طريقة إعداد الطعام.

يُشار إلى أن السفير الإسرائيلي لدى مصر كان قد أعلن أن ارتفاعًا طرأ في أعداد السياح الإسرائيليين الذين زاروا سيناء الصيف الماضي، إذ تجاوز العدد 30 ألف إسرائيلي.