كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اليمني: سنتجاوز كل التحديات بمساندة من الأشقاء في التحالف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار عبدالملك، خلال احتفال رسمي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أن حكومته لن تتهرب من مسؤولياتها وواجباتها تحت أي ذريعة كانت، ولن ترضى بغير النجاح بديلاً، على الرغم من أنها تواجه تحديات كبيرة ومهام صعبة".
ولفت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن اليمنيين يعانون للسنة الرابعة من ويلات الحرب الإجرامية التي أضرمتها ميليشا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.
وجدد عبدالملك التأكيد على أن توجهات الحكومة تتركز في ملفي الاقتصاد والخدمات بدرجة رئيسة، وأسهمت وبشكل ملحوظ في وقف الانهيار الحاد للريال، ونجحت الإجراءات في وقت محدود بتحسن أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى "التخطيط للمزيد من التحسن الذي سينعكس دون شك على أحوال ومعيشة اليمنيين في جميع المدن اليمنية دون استثناء".
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: سنتجاوز كل التحديات بمساندة من الأشقاء في التحالف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .