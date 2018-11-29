رئيس الوزراء اليمني: سنتجاوز كل التحديات بمساندة من الأشقاء في التحالف

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس الخميس، إن حكومته ستتجاوز كل التحديات والأخطار الراهنة، بمساندة من الأشقاء في التحالف دعم الشرعية باليمن.

وأشار عبدالملك، خلال احتفال رسمي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أن حكومته لن تتهرب من مسؤولياتها وواجباتها تحت أي ذريعة كانت، ولن ترضى بغير النجاح بديلاً، على الرغم من أنها تواجه تحديات كبيرة ومهام صعبة".

ولفت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن اليمنيين يعانون للسنة الرابعة من ويلات الحرب الإجرامية التي أضرمتها ميليشا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.

وجدد عبدالملك التأكيد على أن توجهات الحكومة تتركز في ملفي الاقتصاد والخدمات بدرجة رئيسة، وأسهمت وبشكل ملحوظ في وقف الانهيار الحاد للريال، ونجحت الإجراءات في وقت محدود بتحسن أسعار السلع الأساسية.

وأشار إلى "التخطيط للمزيد من التحسن الذي سينعكس دون شك على أحوال ومعيشة اليمنيين في جميع المدن اليمنية دون استثناء".