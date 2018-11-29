كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق وزير الإعلام السوداني على قضية حلايب وشلاتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "جمعة"، في حواره ببرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن هناك برنامجًا تنفيذيًا للربط الشبكي في الاتصالات بين القاهرة والخرطوم، مؤكدًا أنهم يطالبون بائتلاف إعلامي يخدم أهداف البلدين.
وأوضح أن الأمور في العالم كله تدار بالإعلام، فالحروب الاقتصادية والسياسية تدور بالإعلام، ويسعون لائتلاف بين البلدين في الإعلام وتنفيذ ميثاق شرف مشترك، مؤكدًا أنه من يريد تكوين رأي عام عن المجتمع فعليه تطوير الإعلام والاتصالات.
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