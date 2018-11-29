كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط اضطراري لطائرة ميركل وهي في طريقها إلى مجموعة الـ20 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتنطلق في العاشرة من صباح غد الجمعة قمة مجموعة العشرين الثانية عشرة والتي تعقد للمرة الأولى في قارة أمريكا الجنوبية في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس وسط حضور كبار قادة وزعماء العالم، والذين يقودون الدول صاحبة الاقتصاد الأقوى في العالم.
وسيجتمع قادة دول العالم الكبرى، ومن بينهم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، بالإضافة إلى الرئيس المضيف ماوريسيو ماكري ورئيس البنك الدولي لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي في العالم.
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