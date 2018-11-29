كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط اضطراري لطائرة ميركل وهي في طريقها إلى مجموعة الـ20 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطرت طائرة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للهبوط اضطراريا في إحدى المطارات الألمانية، مساء اليوم الخميس، وهي في طريقها إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة الـ20.

وتنطلق في العاشرة من صباح غد الجمعة قمة مجموعة العشرين الثانية عشرة والتي تعقد للمرة الأولى في قارة أمريكا الجنوبية في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس وسط حضور كبار قادة وزعماء العالم، والذين يقودون الدول صاحبة الاقتصاد الأقوى في العالم.